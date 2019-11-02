Ташкент, , 11:17 — REGNUM Новую программу торгово-экономического сотрудничества до 2035 года подписали главы правительств стран — участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), сообщает 2 ноября издание «Газета.uz».

Отмечается, что действие прежней программы, принятой в 2003 году, заканчивается в 2020 году. Действие новой программы направлено на развитие цифровизации и новых технологий.

Члены Совета также утвердили решение о подготовке концепции сотрудничества членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий. Планируется, что документ будет предусматривать взаимодействие приграничных территорий.

Кроме того, утверждена концепция взаимодействия железнодорожных администраций членов ШОС, а также принято решение о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками.

Премьер-министры утвердили также программу развития экологического благополучия городов ШОС и решение о сотрудничестве в сфере торговли услугами. Вместе с тем представители таможенных служб стран ШОС приняли меморандум об интеграции национальных транзитных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Ташкенте прошло 18-е заседание Совета глав правительств стран — участниц ГОС. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В частности, премьер-министры России и Казахстана подняли вопрос увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах.