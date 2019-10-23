Пекин, , 10:34 — REGNUM Заседание глав правительств стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) состоится 1 и 2 ноября текущего года в Ташкенте. Об этом 23 октября на специальном брифинге в Пекине заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС состоится 1−2 ноября в Ташкенте», — рассказал Генсек ШОС.

Отметим, ранее, в сентябре текущего года о том, что встреча глав правительств ШОС в Ташкенте запланирована на 1−2 ноября рассказал на 18-м совещании министров стран ШОС в Ташкенте министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.