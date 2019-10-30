Копенгаген, 30 октября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Датское энергетическое агентство приняло решение разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства 30 октября.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство газопроводов природного газа на датском континентальном шельфе», — говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, в начале октября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что надежда добиться разрешения от Копенгагена на прокладку трубопровода ещё есть.

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