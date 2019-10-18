Усть-Луга, Ленинградская область, , 20:25 — REGNUM В Ленинградской области сегодня, 18 октября, состоялся торжественный запуск автоматизированной подстанции 110 кВ «Куземкино» для газопровода «Северный поток — 2». Подстанция находится в деревне Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области.

На церемонии запуска генеральный директор публичного акционерного общества «Россети» Павел Ливинский заявил, что на строительство подстанции ушло менее года. Данный объект полностью автоматизирован, и им можно дистанционно управлять.

«Нам приятно осознавать, что те планы, которые мы ставим, реализовываются в срок. Подстанция полностью «общается» с центром управления сетями на цифровом языке. Можно дистанционно управлять всеми режимами работы подстанции», — сказал Ливинский.

Подстанция создана полностью из российских комплектующих. Стоила она около 350 млн рублей.

Мощность подстанции будет использоваться не только для работы газопровода, но для снабжения будущих социальных объектов Усть-Лужского сельского поселения.