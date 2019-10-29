Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Строительство российского проекта «Северный поток — 2» не даёт покоя конгрессменам в США. Новый способ помешать возведению трубопровода предложил республиканец Энди Барр. Об этом сообщает портал Ripon Advance.

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Так, политик предлагает ввести ограничительные меры в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, участвующих в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Как следует из законопроекта, представленного офисом Барра, предлагается запретить въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток — 2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии. Также документ позволит президенту США ввести санкции в отношении тех субъектов, кто оказывает финансовые и страховые услуги трубоукладочным кампаниям, поддерживающим российский экспорт энергоносителей.

«Газопровод «Северный поток —2» — это не коммерческий проект, а скорее политический инструмент, направленный на углубление зависимости Европы от российских энергоресурсов», — уверен Энди Барр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае группа сенаторов США предложила ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывал и оказывает услуги страхования кораблям, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток — 2». Такому иностранному лицу может быть отказано в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами. А также ему может быть запрещена любая работа с госдолгом США или федеральными средствами. Сотрудники таких юридических лиц могут быть высланы из США, а физическим лицам может быть запрещён въезд в США, их активы в американской юрисдикции будут арестованы.

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