Бишкек, 29 октября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Начиная с 2025 года, Киргизия будет ежегодно отдавать по $42,8 млн (2 млрд 733 млн рублей) выплат по внешнему долгу. Об этом сегодня, 29 октября, заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, передает «Tazabek».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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Она также отметила, что пик выплат будет приходиться на 2028 год, когда республике придется отдать кредиторам $402 млн (25 млрд 675 млн рублей).

По словам главы финансового ведомства, сейчас внешний долг Киргизии составляет $3,7 млрд (236 млрд 319 млн рублей), а внутренний — $600 млн (38 млрд 322 млн рублей). Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — $492 млн (31 млрд 424 млн рублей).

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