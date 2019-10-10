Киргизское правительство ведет с китайскими властями переговоры по вопросу о реструктуризации государственного долга Киргизии перед Экспортно-импортным банком Китая. Об этом еще в сентябре 2019 года в парламенте сообщила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Бишкек, , 14:41 — REGNUM Однако, как сообщает министерство финансов, Пекин посчитал, что прощать республике часть ее долга не имеет смысла, поскольку экономическая ситуация в стране не настолько уж сложная, а значит, Киргизия способна заплатить всю сумму по ранее полученным займам.

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Тем не менее, как отмечают в финансовом ведомстве, чиновники минфина Киргизии продолжают переговоры по этой теме. Причем не только с китайской стороной, но и с немецким банком KfW — по вопросу смягчения условий по ранее полученным кредитам.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на июнь 2019 года государственный внешний долг Киргизии превысил $3 млрд 785,9 млн (более 246,4 млрд рублей), или 43,7% от прогнозного объема валового внутреннего продукта страны.

Больше всего денег республика должна Экспортно-импортному банку Китая — около $1 млрд 703,9 млн (более 110,9 млрд рублей).

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