Минск, 24 октября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. «Патриотические силы Республики Беларусь считают, что фашизму не место на нашей земле — на территории нашего большого Отечества. С фашизмом мы воевали все вместе, всей большой страной. Фактически мы и сейчас являемся одним общим, большим пространством. И Литва, и Белоруссия, и Россия, и Украина — это одна общая территория, разрушенная незаконно в 1991 году в результате поражения в «холодной войне», — заявил корреспондентуИА REGNUM председатель белорусского Информационно-просветительского учреждения «Наша история» Владимир Рыженков.

ИА REGNUM Владимир Рыженков

Он был в числе делегации белорусской общественности, передавшей 21 октября в посольство Литвы в Белоруссии обращение к парламенту Литвы и литовскому президенту Гитанасу Науседе. Поводом стало преследование спецслужбами прибалтийской республики литовских диссидентов-антифашистов, в частности — Альгирдаса Палецкиса.

«Современные власти Литвы — это просто марионетки на службе Запада», — уверен Рыженков.

По его мнению, процесс над Альгирдасом Палецкисом и другими литовскими антифашистами закономерен. Рыженков считает, что «временно оккупированная НАТОвскими войсками территория — Литва и вообще Прибалтика» находятся под властью группы лиц, которые «вообще не литовцы».

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«Мы в Белоруссии считаем, что эта территория будет возвращена в состав Русского мира, частью которого мы все являемся», — заявил руководитель белорусского Информационно-просветительского учреждения «Наша история».

Он напомнил о больших потерях Красной Армии во время Великой Отечественной войны при обороне и освобождении Прибалтики. Они «освобождали эту страну, в которой теперь откровенно маршируют фашисты».

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«А теперь к нам вышел представитель посольства и заявил, что Сталин и Гитлер — это якобы «одно и то же». То есть эти прозападные марионетки ещё будут равнять Сталина и Гитлера! По сути — фашистов и людей, которые с ними воевали, для них (представителей нынешнего руководства Литвы — прим. корр.) они «одно и то же». Это никакой не «нейтралитет» и не «независимость», это чётко прозападная позиция, антинародная позиция современной системы управления Литвой, а не народа Литвы, не литовцев», — с возмущением констатировал руководитель белорусского НГО.

Он подчеркнул: «Вот этот человек, который вышел из посольства принимать наше обращение и заявил, что «для нас фашисты и антифашисты «это одно и то же» — это никакой не литовец, а прозападный человек на работе».

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