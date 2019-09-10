Вильнюс, , 17:33 — REGNUM Литовский политзаключённый Альгирдас Палецкис, который уже почти год находится в тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу России без передачи обвинения в суд, написал новое письмо из тюрьмы. Оно адресовано депутату Европарламента от Латвии Татьяне Жданок. Жданок сегодня, 10 сентября, опубликовала весь текст письма на своей странице в социальной сети Facebook.

В своём письме Палецкис, рассказывая о предъявленных обвинениях, пишет, что заключение его в тюрьму — «это месть за то, что я интересовался делом 13 января (1991 г.) и дальше им интересуюсь».

«И за мое общение с русскими. Всё. Если 13 января — табу, то пусть это объявят. Если русские — прокаженные, пусть тоже это объявят. Но я по профессии журналист и имею право проводить расследования любых тем. Встречаться со всеми, кому есть что сказать», — пишет литовский политзаключённый.

Он напомнил, что прямо в эти дни по абсурдным обвинениям из Сейма Литвы пытаются изгнать депутата от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирину Розову. «Только за контакты с русскими, с депутатами из православных стран», — пишет Палецкис.

Политик сообщил, что суд над ним планируют провести в тайном режиме в конце этого года или в начале 2020 года. «Они планируют прикрыться «гостайной» и провести мой суд за закрытыми дверями, тайно (примерно в конце этого, начале 2020 года хотят начать). Ибо на открытом суде всё бы всем стало ясно. Итак, на таких «основаниях», как в моем случае, становится возможным осудить на 7−10 лет любого, кто им не понравился, как «шпиона», — добавляет в своём письме Жданок литовский политзаключённый.

«16−27 сентября в Варшаве будет заседание ОБСЕ по правам человека. В ЕП, конечно, тоже работа закипает сейчас. Важно донести до них, что это месть журналисту за его расследование дела 13 января — то есть прямое посягательство на хваленую свободу слова, на свободу прессы», — заключает Альгирдас Палецкис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё пять или шесть лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

События 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на семилетний срок заключения.