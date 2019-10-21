Минск, , 14:55 — REGNUM Представители восьми белорусских НГО сегодня, 21 октября, в Минске вручили сотруднику МИД Литвы обращение к президенту и парламенту прибалтийской республики. В документе выражена обеспокоенность состоянием прав человека в Литве, политически мотивированным уголовным преследованием литовских диссидентов.

В своём обращении представители общественных организаций Белоруссии попросили Гитанаса Науседу и парламентариев Литвы «приложить все силы для скорейшего прекращения преследования литовских диссидентов». Нынешнее обращение приурочено к началу политического процесса над литовскими антифашистами по сфабрикованному уголовному делу, сказано в документе.

«Считаем политически мотивированные процессы пережитком прошлого, недостойным возрождения под любым предлогом, — сказано в обращении. — Наглядным примером преследования граждан за инакомыслие является сфабрикованное спецслужбами Литвы уголовное дело, главным обвиняемым по которому проходит известный публицист и общественный деятель Альгирдас Палецкис».

Палецкис более года находится в тюрьме и ухудшившееся состояние его здоровья вызывает у представителей белорусского гражданского общества «подозрение в целенаправленно созданных условиях для противозаконной добычи признательных показаний (самооговора под давлением)».

Авторы обращения напомнили, что в 2019 году они уже направляли свои обращения руководству Литвы, Верховному комиссару ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, а также в другие инстанции, требуя «немедленного прекращения политических репрессий, освобождения узников совести и политзаключённых», среди которых — известный в постсоветской республике и за рубежом антифашист Палецкис.

«Считаем недопустимым бросать граждан за решётку за инакомыслие, критику властей и искреннее желание видеть свою страну свободной и процветающей, живущей в мире со странами-соседями,— сказано в обращении к президенту и парламенту Литвы. — Призываем Вас признать не на словах, но на деле право граждан на иные точки зрения по самым разным вопросам, что соответствовало бы давно заявленным, но не реализованным в полной мере принципам плюрализма и демократии».

Лидеры белорусских НГО обратили внимание руководства Литвы на «необходимость обеспечения всем гражданам права на защиту их фундаментальных прав и свобод, гарантированных не только национальным законодательством, но и международными обязательствами Литовской Республики». Они также предложили «рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности инициаторов политических репрессий, соучастников преследования литовских диссидентов и вдохновителей очередной «охоты на ведьм» в худших традициях нацизма и маккартизма».

Обращение подписали председатель Республиканского Гражданского комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов, председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, председатель Информационно-просветительского учреждения «Наша история» Владимир Рыженков, директор частного просветительского учреждения «Согласие — Медиа» Артём Агафонов и другие.

Посол Литвы в Белоруссии не счёл нужным лично принять коллективное обращение белорусских общественных организаций и гражданских инициатив. Документ был вручён сотруднику посольства, с которым у лидеров белорусских НГО состоялась небольшая и малопродуктивная дискуссия.

Литовский дипломат утверждал, что фашизма в Литве нет, что в защите прав на свободу мнений можно дойти до отстаивания той идеологии, которую исповедовал Адольф Гитлер, а также попробовал уравнять идеологию коммунизма с нацизмом. Представители белоруской общественности не согласились с обоснованностью таких суждений, обратив внимание на тот факт, что в современной Литве антифашисты сидят в тюрьмах, а их идейным оппонентам предоставлена полная свобода действий.

Акции в поддержку литовских политзаключённых 21 октября проходят в Риге и других столицах Европы. На 22 октября назначено пикетирование здания суда в Каунасе, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока пребывания под стражей Альгирдасу Палецкису и другим обвиняемым в «шпионаже».