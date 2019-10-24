Москва, 24 октября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Решение суда по поводу использования декларации об амнистии капитала в уголовных делах в администрации президента РФ оставили без комментариев. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль традиционно не комментирует решения судебных инстанций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что возможность использования правоохранителями данных из деклараций бизнесменов, которые воспользовались механизмом амнистии капиталов, не противоречит самой идее президента РФ Владимира Путина.

«В настоящий момент есть заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом и основными модальностями этой амнистии», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ изъяли декларацию об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Указанные в ней данные стали поводом для обвинения предпринимателя в выводе денежных средств по подложным документам. При этом Верховный суд РФ нарушений в действиях сотрудников Федеральной службы безопасности не нашёл. Эксперты полагают, что использование декларации в уголовном деле является опасным прецедентом для тех, кто согласился легализовать капиталы.