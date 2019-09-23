Москва, , 12:18 — REGNUM Декларация совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, поданная им в рамках амнистии капитала, изъята и приобщена к уголовному делу, в котором фигурирует бизнесмен. Об этом 23 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств. Израйлит был арестован в 2016 году, его заподозрили в причастности к поставкам некачественных труб для порта Усть-Луга и выводе денег за границу.

В декларации бизнесмен указал зарубежное имущество, ценные бумаги и счета. Эти сведения вошли в обвинительное заключение. Эксперты, отмечает издание, называют использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом для тех, кто согласился легализовать капиталы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин, предлагая полную амнистию офшорного капитала, обещал предпринимателям гарантии от преследования и «вопросов» со стороны налоговых служб и правоохранителей.

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