Чанша, Китай, 23 октября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Гибридный рис третьего поколения, разработанный «отцом гибридного риса» Юань Лунпином и его командой, прошел свой первый публичный мониторинг урожайности с 21 по 22 октября и продемонстрировал существенный прорыв, сообщает агентство Синьхуа.

Рис

Итоговая урожайность составила 1046,3 кг на один му (около 0,07 га). Урожай был собран с двух участков земли в деревне Цинчжу близ города Хэнъян в центральной провинции Хунань. Весь процесс был организован Хунаньским обществом агрономов при надзоре со стороны экспертов Китайского академии сельскохозяйственных наук и Китайским национальным исследовательским институтом риса, а также Хунаньского департамента сельского хозяйства.

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Эксперты пришли к выводу, что рис имеет крепкий стебель, хорошую усвояемость удобрений, устойчивостью к полеганию, а также большее число зерен. Юань, который первым в мире вывел гибридный рис в 1974 году, уже поставил множество мировых рекордов в разведении риса за последние годы. Ближайшая цель — достичь урожайости 1200 кг с одного му.

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