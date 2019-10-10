Наньнин, Китай, , 06:14 — REGNUM Исследовательская база разведения гибридного риса площадью 83,3 га была открыта в уезде Гуаньян Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

База стала частью вновь запущенной рабочей станции Юань Лунпина, агронома, известного в Китае не иначе как «отец гибридного риса». Юань и его команда сфокусируются на разведении высокоурожайного гибридного риса, пригодного к различным климатическим условиям. Целью является обеспечить урожайность риса более чем 1200 кг зерен на один му (или 0,07 га) или же 18 тонн с гектара.

По словам Юаня, которые он произнес на церемонии открытия, его команда обеспечит не только увеличение урожайности риса, но и качества зерна. Он также добавил, что рабочая станция расположена в Гуаньяне именно потому, что это в уезде уже высокая выработка супер-гибридного риса урожайностью 1000 кг на му.