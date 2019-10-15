Чанша, Китай, , 06:04 — REGNUM Всемирно известный китайский агроном Юань Лунпин, известный за разработку первого в мире риса гибридного сорта, стал президентом компании по выращиванию гибридного риса третьего сорта, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Третье поколение гибридного риса было разработано командой Юаня на основе предшествующих технологических прорывов в области двухлинейных и трехлинейных сортов гибридного риса. По словам Юаня, применение третьего поколения гибридного риса несет огромную стратегическую значимость для продуктовой безопасности Китая и принесет огромные изменения в мировой культивации риса.

Компания Юаня была создана в столице китайской провинции Хунань городе Чанша. Как сообщало ИА REGNUM, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая была создана исследовательская база супер-гибридного риса. Ее целью — обеспечение урожайности риса более чем 18 тонн зерна с гектара.

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