Минск, 22 октября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. «Обычно литовская официальная пропаганда говорит о демократии в Литве. Однако на практике получается, что антифашистская деятельность рассматривается как преступление», — заявил корреспондентуИА REGNUM участник состоявшейся 21 акции солидарности с литовскими политзаключённымиГенрих Симановский.

Жители Каунаса приветствуют немецкие войска. 1941

На эту тему ранее: ООН ответила на белорусскую петицию в защиту литовских политзаключённых

Секретарь Координационного совета лево-патриотических организаций Белоруссии «Единство» Генрих Симановский был среди представителей белорусских НГО, подавших 21 октября в посольство Литвы обращение к властям прибалтийской республики в защиту литовских политзаключённых. Вместо обещанного посла к белорусской делегации вышел сотрудник посольства, с которым у представителей белорусской общественности состоялась беседа.

Литовский дипломат предложил развить отстаивание права на инакомыслие до защиты той идеологии, которую исповедовал Адольф Гитлер. Симановский и другие представители белорусского гражданского общества категорически не согласились уравнивать коммунизм и фашизм, Адольфа Гитлера с литовским политзаключённым, социалистом и антифашистом Альгирдасом Палецкисом.

Читайте подробности: Белорусская общественность вступилась за литовских политзаключённых

«Мы задали вопрос представителю литовского посольства: а где же плюрализм мнений, о котором всё время говорится? На что он ответил: так что, может быть и идеи Гитлера надо защищать?» — с возмущением поведал белорусский антифашист о содержании беседы с сотрудником МИД Литвы.

«Получается, что и Гитлер, и антифашисты по этой логике оказываются на одной доске. Разве такое возможно? Это противоречит элементарной логике», — сказал Симановский.

По его мнению, «преследование известного антифашиста Альгирдаса Палецкиса» должно быть прекращено. С ним солидарны лидеры восьми белорусских НГО, подавших 21 октября соответствующее обращение в посольство Литвы в Белоруссии.

Политическое руководство прибалтийской постсоветской республики считает иначе. Палецкиса уже судили за отрицание официозных выдумок о «советской оккупации» и «советской агрессии». Генпрокуратура Литвы настояла на содержании Палецкиса и других диссидентов под стражей, отказываясь предъявлять доказательства их виновности.

Читайте в этом сюжете: Литовский суд продлил содержание под стражей политзаключённого Палецкиса