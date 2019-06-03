ООН ответила на белорусскую петицию в защиту литовских политзаключённых

Вильнюс, , 18:44 — REGNUM Лидеры белорусских НГО получили из ООН ответ на своё обращение в защиту литовских политзаключённых. Тем временем литовские узники не теряют присутствия духа и продолжают отстаивать свои взгляды даже в тюрьме.

«Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) благодарит Вас за Ваше письмо от 17.04.2019 и подтверждает его получение», — сказано в ответном письме из Отдела по Европе и Центральной Азии.

Белорусские общественные организации неоднократно обращали внимание властей Литвы на недопустимость преследования граждан за их политические убеждения и взгляды. Отсутствие адекватной реакции властей прибалтийской постсоветской республики стало поводом для петиций и обращений в ОБСЕ и ООН.

Читайте подробности: Белорусские НГО вступились за политзаключённых Литвы

Наиболее известным из узников вильнюсской тюрьмы является бывший лидер Социалистического народного фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Как сообщает издание rubaltic.ru, литовский политик, содержащийся под стражей по обвинению в шпионаже в пользу России, написал из СИЗО письмо, в котором назвал уходящего президента Далю Грибаускайте «главным фашистом Литвы».

Письмо Палецкиса на литовском языке опубликовано на портале Ekspertai. eu с видимыми следами работы тюремного цензора. Тем не менее, оппозиционер смог донести своё видение происходящего.

По его словам, в первые несколько месяцев заключения он надеялся, «что прокуратура сохранила хоть частицу здравого смысла» и рассчитывал, что надзорное ведомство, «выполнив указание Департамента госбезопасности (ДГБ) задержать меня, убедится в отсутствии доказательств и прекратит дело». Однако его надеждам не суждено было сбыться.

«Тем не менее прокуратура систематически продолжает ходить на поводке у ДГБ, а он — у Грибаускайте. Даля Грибаускайте — главный фашист в Литве. Она закончила строительство демократического фашизма в нашей стране. Это строительство импортировано из США. В Америке в конце XIX века возникла эта гримаса вырождающейся демократии», — сообщил литовский диссидент.

Палецкис считает, что сущностью «демократического фашизма» является своевременное и тактичное «демократическое» избавление от инакомыслящих. Сперва на них натравливают СМИ, а затем прессуют финансово — штрафами и давлением на работе, отметил литовский политзаключённый.

«Если вы не сдаетесь, то против вас фабрикуют уголовное дело и сажают в тюрьму. Демократические фашисты в Америке усовершенствовали избавление от инакомыслящих до искусства. И экспортировали это к нам», — констатировал Палецкис.

Он предупредил, что в будущем уголовное дело может быть сфабриковано в отношении любого гражданина Литвы. Палецкис пообещал не сдаваться.

Напомним, о сфабрикованном спецслужбами Литвы уголовном деле в отношении десятков диссидентов стало известно в конце 2018 года, когда Альгирдас Палецкис перестал выходить на связь с коллегами по научно-исследовательской деятельности и сторонниками в социальных сетях. Позже литовские власти вынуждены были признаться: диссидент арестован и находится в тюрьме.

В защиту Альгирдаса Палецкиса и других арестованных литовских антифашистов выступили представители гражданского общества многих стран из разных континентов. В ходе глобальной однодневной акции протеста отделения МИД Литвы в Прибалтике, Белоруссии и других странах получили протесты представителей гражданского общества.

Читайте об этом в материале: Белорусская общественность требует освободить литовских политзаключённых