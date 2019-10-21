Таллин, 21 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Власти Эстонии, продвигая пенсионную реформу, в которой предполагается возможность крупных возвратов накоплений граждан, рискуют обвалить фондовую биржу, пишет сегодня, 21 октября, эстонское издание «Деловые ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют следующее развитие событий: власти полностью узаконивают пенсионную реформу и возможность для жителей снимать крупные суммы накоплений, жители пользуются этой возможностью, частные пенсионные фонды сталкиваются с резкой потребностью в средствах, которые уже инвестированы в разные ценные бумаги, они начинают продавать свои акции, ценные бумаги подвергаются мощному давлению, биржа обваливается.

Частные пенсионные фонды вложили в Таллинскую биржу порядка 66 млн евро и после пенсионной реформы, под давлением своих вкладчиков, могут попробовать разом их вынуть.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, критики пенсионной системы также прогнозируют в Эстонии резкий рост цен на недвижимое имущество. В этом аспекте логика похожая: получив возможность сразу забрать все свои накопления, не дожидаясь пенсии, многие жители могут захотеть вложить эти деньги в недвижимость. Например, использовать их как первый взнос для ипотечного кредита. Это сразу отразится на ценах на жильё и деформирует кредитный рынок.

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