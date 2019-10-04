Таллин, , 16:55 — REGNUM

Цены на недвижимое имущество в ближайшие два года могут пойти резко вверх, а одним из главных факторов такого развития событий станет пенсионная реформа в стране, которая позволит часть накоплений изъять крупными суммами, что простимулирует потребительский спрос, пишет портал эстонского общественного вещателя ERR.

Цены, по словам экспертов агентств по продаже недвижимого имущества, опрошенных изданием, вырастут ещё и из-за дешёвых кредитов и низкого уровня предложений на рынке, особенно в малых городах. В настоящее время индекс цен на квартиры в Эстонии составляет 132% от самой низкой точки цен, которая была зафиксирована в 2009 году во время экономического кризиса, когда цены резко упали.

В сентябре в городах Эстонии за один квадратный метр жилья в среднем просили 1445 евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты предупреждали, что реформа пенсионной системы Эстонии и возможность изымать скопленные деньги во второй пенсионной ступени грозит резким ростом цен на недвижимое имущество и общей инфляцией. Предположительно, за один раз сумма не будет превышать 10 тыс. евро, однако и это может значительно изменить культуру потребления в Эстонии.

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