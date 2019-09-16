Таллин, 16 сентября 2019, 18:02 — REGNUM Реформа пенсионной системы Эстонии и возможность изымать скопленные деньги во второй пенсионной ступени грозит резким ростом цен на недвижимое имущество и общей инфляцией, считает ряд экспертов в области недвижимого имущества, опрошенных порталом эстонской газеты Postimees.
Издание отмечает, что власти пока не раскрывают детали реформы, однако ясно, что накопленные во второй ступени деньги можно будет забирать. Предположительно, за один раз сумма не будет превышать 10 тыс. евро, однако и это может значительно изменить культуру потребления в Эстонии, пишет сегодня, 16 сентября, Postimees. Эти деньги жители смогли бы использовать для первого взноса для получения ипотеки, что в случае массового обращения моментально взвинтит цены, считают эксперты.
При этом банковские специалисты уверяют, что возможность использования накопленных во второй ступени средств кардинально не изменит ситуацию на рынке.
Предполагается, что реформа позволит использовать средства второй ступени с 2021 года.