Таллин, , 18:02 — REGNUM Реформа пенсионной системы Эстонии и возможность изымать скопленные деньги во второй пенсионной ступени грозит резким ростом цен на недвижимое имущество и общей инфляцией, считает ряд экспертов в области недвижимого имущества, опрошенных порталом эстонской газеты Postimees.

Таллин

Издание отмечает, что власти пока не раскрывают детали реформы, однако ясно, что накопленные во второй ступени деньги можно будет забирать. Предположительно, за один раз сумма не будет превышать 10 тыс. евро, однако и это может значительно изменить культуру потребления в Эстонии, пишет сегодня, 16 сентября, Postimees. Эти деньги жители смогли бы использовать для первого взноса для получения ипотеки, что в случае массового обращения моментально взвинтит цены, считают эксперты.

«Это означает, что праздник потребления продолжится и охватит всё, начиная с алкоголя и электроники и заканчивая недвижимостью», — пишет издание. «Для многих людей, в особенности, молодых, главной причиной откладывания покупки недвижимости является нехватка средств на самофинансирование. Если они получат свободные деньги, многие используют их именно на первый взнос», — считает аналитик компании Arco Vara Михкель Элисте.

При этом банковские специалисты уверяют, что возможность использования накопленных во второй ступени средств кардинально не изменит ситуацию на рынке.

Предполагается, что реформа позволит использовать средства второй ступени с 2021 года.