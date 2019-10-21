Москва, 21 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Несмотря на санкции, которые западные страны начали вводить в отношении России с 2014 года, иностранные инвесторы не теряют интерес к РФ. Об этом сегодня, 21 октября, на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Ослабления интереса к России в целом не произошло», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что даже после введения всяких разных санкций объём инвестиций по линии Консультационного совета по иностранным инвестициям продолжал расти и за последние пять лет объём инвестиций увеличился приблизительно на 50%.

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Медведев считает, что стоит одинаково относиться как к инвесторам из России, так и к инвесторам из-за рубежа. По его словам, им необходимо создавать одинаково привлекательные условия, а также стабильный деловой климат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил $8,8 млрд.