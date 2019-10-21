Москва, , 09:19 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, 21 октября, проведет заседание консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что на заседании планируется обсудить реализуемые инвестиционные проекты и вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, а также развитие торговли, потребительского рынка и технического регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что приток иностранных инвестиций в российскую экономику в текущем году, по прогнозам, будет на 50% выше, чем годом ранее.

По данным Центробанка, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил $8,8 млрд.

Ранее Медведев заявил, что во время встреч иностранные инвесторы жалуются ему, что правительства их стран не рекомендуют вкладываться в Россию.

«Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, — она большей частью отравлена», — сказал Медведев, добавив, что от санкций и контрсанкций для экономики России имеется и польза.

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