Москва, 21 октября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Уже в ближайшие два-три года в России могут сократиться объёмы выдачи ипотечных кредитов. Такие прогнозы сделали в Министерстве строительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

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Как отметил сегодня, 21 октября, на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости глава министерства Владимир Якушев, ожидается, что этот показатель по итогам 2019 года останется на уровне прошлого года. Однако уже в ближайшие несколько лет эта ситуация может измениться.

«Мы прогнозируем, что может иметь место снижение объёмов в перспективе через два-три года, когда придёт время для ввода объектов, которые должны закладываться сегодня и завтра, то есть уже в новых условиях работы отрасли», — приводит ТАСС слова министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Дом.РФ», в России за январь-август 2019 года банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 1,6 трлн руб. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Эксперты объясняют рост спроса на ипотеку снижением ставок. Так, ставки по выданным кредитам в августе впервые в 2019 году снизились ниже 10%.