Москва, , 13:45 — REGNUM Ставки по ипотечному кредитованию могут достигнуть целевых значений в 8−9% до конца 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«Что касается ипотечных кредитов — в этом году мы должны были ставку ипотечных кредитов где-то 8−9% иметь. Сейчас предпринимается ряд усилий, чтобы к конку года мы на такие тренды вышли», — заявил Мутко.

По его словам, это один из приоритетных вопросов сегодня, так как снижение ставок по ипотечным кредитам существенно влияет на спрос на недвижимость.

«На 1−2% снижения ипотечных ставок даёт прирост потребительский где-то на 30−40%. Поэтому для нас это очень важно», — отметил Мутко.