Москва, , 16:53 — REGNUM Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным жилищным кредитам в августе 2019 года снизилась. Об этом сообщил Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Регулятор отметил, что тренд на снижение ипотечных ставок среди российских банков начался в мае 2019 года. В итоге в августе средний процент по ипотеке составлял 9,91%, в то время как в июле этот показатель равнялся 10,24%, а в апреле 2019 года — 10,55%.

При этом в августе продолжились положительные тенденции развития рынка жилищной ипотеки. Так, банки выдали около 107 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 236 млрд рублей, что на 6,3% больше аналогичного показателя в июле.

Общий объём задолженности по ипотеке в России по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 107 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности осталась на прежнем уровне в 1%.

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