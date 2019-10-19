Барселона, Испания, 19 октября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Как минимум 101 сотрудник полиции пострадал во время массовых протестов 18 октября в Каталонии, сообщает пресс-служба МВД Испании.

Javi Sánchez de la viña Протесты в Барселоне

По данным ведомства, также был нанесен урон 171 транспортному средству. В ходе протестов были задержаны 83 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате уличных беспорядков в день всеобщей забастовки 18 октября в городах Каталонии пострадали 89 человек. Всего в массовых манифестациях приняли участие более 525 тыс. человек.

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Напомним, в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Ранее испанские СМИ сообщили, что насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года.

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