Улан-Удэ, 18 октября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Бурятии прошла очередная встреча родителей умерших в больницах детей с главой республики Алексеем Цыденовым. Как заявили родители, они не требуют «посадить всех врачей» или «разогнать все больницы».

Egov-buryatia.ru Встреча Алексея Цыденова с участниками инициативной группы, объединившей родителей погибших детей

«Наше требование — необходима объективность следствия, для этого требуется, чтобы следователи приехали независимые, у которых нет здесь каких-то родственников, ближних или дальних, которые не могли здесь с ними пересекаться, на которых невозможно здесь надавить, подъехав к его маме, папе или просто пообещав чемодан денег», — передаёт «Байкал-Daily» слова отца умершего в детской больнице младенца.

Его возмутило то, что бывший главный врач медицинского учреждения до сих пор не стала фигурантом уголовного дела, вместо этого продолжает работать в кожно-венерологическом диспансере.

Кроме того, родители призвали сделать работу министерства здравоохранения более прозрачной.

По словам главы республики, в Бурятию приезжали представители Росздравнадзора для изучения ситуации с детской смертностью. Рост смертности среди детей за семь месяцев 2019 года составлял 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, серия детских смертей в больницах потрясла республику в первой половине 2019 года. Родители вышли на акцию протеста, после чего были приняты чиновниками. В результате Детская клиническая больница была ликвидирована как самостоятельное учреждение.

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