В Бурятии разбираются в причинах смерти пятимесячного ребенка в больнице

Улан-Удэ, , 14:31 — REGNUM В Бурятии разбираются в обстоятельствах смерти пятимесячного ребенка в инфекционной больнице. Об этом случае стало известно на встрече представителей правительства республики с родителями, чьи дети умерли или их состояние ухудшилось в больницах.

Как передаёт со встречи «Байкал-Daily», чиновники сообщили, что попросят специалистов проверить не только Детскую клиническую больницу на улице Модогоева, где произошли резонансные случаи, но и Детскую республиканскую больницу. Одна из матерей сказала, что надо «зайти» и в инфекционную больницу, где 11 мая умерла её пятимесячная дочь.

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По словам женщины, когда у девочки 9 мая поднялась температура, она несколько раз вызывала скорую помощь. Однако врачи раз за разом диагностировали лёгкую форму ОРВИ, пока у ребёнка не начались судороги.

«Поступили мы в 6.20, поставили нам кишечную инфекцию. Поступили мы и три часа нас там пытали, ей пробовали катетер поставить внутривенно. Пока она в процедурке у них не начала закатывать глаза, пока не впала в кому, они в реанимацию не отвезли ребёнка», — рассказала женщина.

Матери сначала сказали, что у её дочери была генерализованная вирусная инфекция. Позже по снимкам оказалась двусторонняя пневмония тяжёлой формы. Однако вскрытие, по её словам, показало сдавливание головного мозга, отёк головного мозга и менингоэнцефалит. После чего она забила тревогу, опасаясь за второго ребёнка.

«Я позвонила в реанимацию и спросила врача, который наблюдал за моей девочкой, каким образом мы могли подцепить менингоэнцефалит, это же серьёзная инфекция, он мне отвечает — кто-то из вас, значит, носитель, чихнул и так далее. Я говорю — дайте нам всем направления, чтобы мы обезопасили второго ребёнка. Затем я сходила в СЭС, в саму больницу, разговаривала с исполняющей обязанности главного врача. Я её слезно просила — дайте нам какие-то направления, возьмите анализы, чтобы мне обезопасить второго ребёнка. После этого всего уже началось, что это был не менингоэнцефалит, а пневмококковая инфекция», — заключила женщина.

Для расследования причин смерти ребенка женщина наняла адвоката и передала все документы ему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, родители погибших детей в Бурятии вышли на акцию протеста 21 мая с требованием отставки главного врача детской клинической больницы Улан-Удэ. Попавший сюда в конце апреля с бронхитом четырехмесячный ребенок впал в кому. По факту смерти 3 мая в этой же больнице полуторамесячного ребенка Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело.

В правительстве тогда пообещали взять под контроль ситуацию и встретиться с родителями еще раз. На встрече 4 июня министр здравоохранения Дамбинима Самбуев сообщил, что главврач больницы находится на больничном, но будет уволена, как только выйдет на работу.

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