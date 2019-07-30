Улан-Удэ, , 10:43 — REGNUM

В Бурятии умер 10-месячный ребёнок, попавший в феврале 2019 года в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит». Об этом написал на своей странице в «ВКонтакте» отец ребёнка Антон Котенко.

«Наш сынок… улетел к Богу! Он боролся долгих шесть месяцев, сердечко наше маленькое не выдержало… Спасибо всей реанимации ДРКБ», — написал он, добавив, что если бы ребёнок сразу попал в Детскую республиканскую больницу, а не в детскую больницу на улице Модогоева, то всё было бы по-другому.

В министерстве здравоохранения республики выразили соболезнования по этому поводу.

«Несмотря на проводимое лечение, в минувшие выходные умер 10-месячный ребенок, который проходил лечение в Детской клинической больнице», — сообщили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Следственном управлении СКР по Бурятии заявили, что мальчик в возрасте четырёх месяцев попал в кому из-за неоказания надлежащей медицинской помощи. В минздраве также признали «дефекты» в действиях властей. В апреле было возбуждено уголовное дело.

В мае родители детей, чьё состояние ухудшилось в больнице на улице Модогоева, провели акцию протеста и встретились с чиновниками. Позже руководством республики было принято решение расформировать её и присоединить к ДРКБ. Процесс реорганизации, по информации минздрава, будет завершён до конца 2019 года.

«С учетом мнения родителей детей, нуждающихся в паллиативной помощи, в ходе реорганизации планируется создание 10 коек для оказания паллиативной медицинской помощи на базе ДРКБ в корпусах на проспекте Строителей, 2 «а», в том числе для детей, которые нуждаются в постоянной искусственной вентиляции легких», — добавили в ведомстве.

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев в ходе очередной встречи с родителями 26 июля заявил, что настроен на конструктивное взаимодействие для устранения недостатков, которые привели к неблагоприятным исходам заболеваний у детей.

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