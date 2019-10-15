Мадрид, 15 октября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В настоящее время работа международного аэропорта «Эль-Прат» в Барселоне нормализовалась. Об этом 15 октября со ссылкой на власти Испании сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

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В дипмиссии отметили, что среди пострадавших граждан России нет.

«Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе вчерашних волнений в зоне аэропорта, в посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/EmbajadaRusaRu/status/1184028924914864128

Накануне, 14 октября, посольство РФ сообщало, что в воздушной гавани Барселоны, где проходила протестная акция, находились пассажиры рейса из Москвы, прилетевшие вчера днём.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября пострадали 78 человек. Стычки сторонников независимости Каталонии с полицией происходили возле одного из терминалов воздушной гавани. Протестующие стремились парализовать деятельность аэропорта. В тот день было отменено более сотни рейсов.

Напомним, поводом для массовых акций протеста, устроенных сторонниками независимости Каталонии, которые впоследствии переросли в беспорядки, стал вынесенный приговор в отношении организаторов референдума о независимости Каталонии, который Мадридом признан незаконным.