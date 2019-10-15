Барселона, Испания, , 09:46 — REGNUM Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек. Об этом во вторник сообщила газета El Pais.

По данным издания, стычки сторонников независимости Каталонии с полицией происходили возле одного из терминалов аэропорта. Протестующие стремились парализовать его деятельность, что им частично удалось. В тот день были отменены более 100 рейсов.

Действия митингующих пресекались полицией. Как минимум 78 человек пострадали. Также отмечается, что травмы, в основном, несерьезные.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября сторонники независимости Каталонии начали массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Данная реакция последовала после вынесения приговора в отношении организаторов референдума о независимости, который Мадридом признан незаконным.

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