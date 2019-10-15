Барселона, Испания, , 08:32 — REGNUM Российские граждане находятся в аэропорту Барселоны «Эль-Прат», где собрались тысячи протестующих. Манифестанты пытаются заблокировать выход из аэропорта, говорится в сообщении посольства России в Испании в Facebook.

Рейс из Москвы прибыл в Барселону днем 14 октября. В ночь на 15 октября ожидалось прибытие еще одного лайнера из РФ.

«На данный момент ситуация находится под контролем местной полиции», — отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Барселоне начались после вынесения приговора 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые имели отношение к проведению референдума о независимости региона в 2017 году. К исходу суток 14 октября в аэропорту «Эль-Прат» собрались около 8 тыс. манифестантов.