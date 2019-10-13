Берлин, 13 октября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом в воскресенье, 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

(сс) Philipp Ангела Меркель

«Канцлер Германии высказалась за немедленное прекращение военной операции (в Сирии), — говорится в сообщении пресс-службы. — … Операция (вооруженных сил Турции) грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Отмечается, что телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе властей Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции начали военную операцию на севере Сирии против курдских ополченцев и примкнувших к ним сил.

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