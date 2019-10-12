Анкара, , 05:25 — REGNUM Проводимая на севере Сирии без согласования с сирийскими властями турецкая военная операция призвана защитить права всех проживающих на этих территориях сирийцев, заявил 11 октября президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает «Синьхуа».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Антитеррористическая операция Турции предназначена для защиты прав всего северного сирийского народа, включая арабов, курдов, езидов и халдеев, а не для разделения Сирии», — заявил турецкий лидер.

Кроме того, бомбежки северных территорий Сирии, по мнению Эрдогана, обеспечат безопасное возвращение сирийских беженцев, находящихся в данный момент на территории Турции.

Напомним, военную операцию против курдских ополченцев и примкнувших к ним сил Турция начала в среду, 9 октября.