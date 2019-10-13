Анкара, , 15:57 — REGNUM Вооруженные силы Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира», не позволят террористам создать государственное образование на севере Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Операция «Источник мира» (в Сирии) представляет жизненно важное значение для национальных интересов Турции», — сказал глава государства.

Эрдоган также отметил, что число «нейтрализованных» в рамках операции боевиков достигло 490.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября на северо-востоке Сирии военную операцию начали вооруженные силы (ВС) Турции. Ряд стран, в том числе Россия и США, выступили против вторжения на территорию суверенной страны.

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