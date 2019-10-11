Ашхабад, 11 октября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В случае, если Соединённые Штаты милитаризуют космос, Россия сможет быстро найти адекватный ответ. Такое заявление сегодня, 11 октября, на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в Ашхабаде, сделал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Глава государства отметил, что у Вашингтона «есть определённые заделы», имея ввиду многоразовые космические аппараты — «шаттлы», которые дают определённые возможности и преимущества в военной сфере. Однако, заверил Путин, «всё это будет нивелировано, и Россия достаточно быстро приобретёт такие же компетенции».

«Просто сам факт размещения каких-то боевых комплексов в космическом околоземном пространстве чрезвычайно опасен, — уверен президент РФ. — Ещё хуже, чем ракеты средней дальности в Европе».

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«Такое отношение к вопросам безопасности — я бы сказал, как минимум, не буду употреблять крепких выражений — не радует», — заключил Путин.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что космос станет областью военных действий будущего. По его словам, милитаризация космоса неизбежна, всё «медленно, но верно идёт к этому».