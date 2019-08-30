Москва, , 09:18 — REGNUMГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что космос станет областью военных действий будущего.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома заявил, что новое командование Космическими войсками США, которое официально начало свою работу, будет «защищать интересы Соединенных Штатов в космосе». Трамп подчеркнул, что это «очевидно сейчас для всех».

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