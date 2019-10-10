Ашхабад, , 14:31 — REGNUM Министры иностранных дел СНГ на Совете глав МИД (СМИД) Содружества приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом 10 октября после завершения заседания в Ашхабаде заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ отметил, что заявление было принято по предложению российской стороны, и ранее подобные документы в рамках СМИД СНГ не рассматривались.

«В этой сфере накапливается немало тревожных признаков того, что такие планы у некоторых государств все-таки существуют», — объяснил Лавров, почему необходимо обсуждать данную тему.

Также российский министр сообщил, что на встрече был подписан ряд документов по укреплению между странами СНГ военного взаимодействия, а также сотрудничества в сфере информационной безопасности и других областях.