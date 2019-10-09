Стокгольм, 9 октября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Naked-science.ru Нобелевская премия

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«Нобелевской премией в области химии награждены Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей», — говорится в сообщении комитета.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1181868876734324736

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Как сообщало ИА REGNUM, среди потенциальных претендентов на премию назывались, в частности, Рольф Хьюсген (Мюнхенский университет), который провёл исследование в области реакции азид-алкинового циклоприсоединения (эта химическая реакция получила название «реакция Хьюсгена»), а также его коллега Мортен Мельдаль (Университет Копенгагена), тоже занимавшийся темой «реакции Хьюсгена», а конкретно — катализом её медью.