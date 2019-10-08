Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Нобелевскую премию по физике 2019 года разделили между тремя учеными. Об этом 8 октября сообщил Нобелевский комитет.

Половина премии была присуждена американскому ученому из Принстонского университета Джеймсу Пиблзу с формулировкой «за теоретические открытия в физической космологии». Вторая часть вознаграждения досталась двум ученым из Швейцарии Мишелю Майору и Дидье Кело. Их достижения также связаны с исследованиями космоса, ученых выделили за «открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа».

Сообщается, что теоретические основы, разработанные Джеймсом Пиблзсом оказали важное влияние на космологию в течение последних 50 лет. А открытие Мишеля Майора и Дидье Кело в 1995 году положило начало революции в астрономии, после чего учеными разных стран было найдено более 4000 экзопланет.

Стоит отметить, что в этом году размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон ($900 тысяч по курсу).