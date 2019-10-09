Стокгольм, , 01:08 — REGNUM Имя лауреата Нобелевской премии по химии за 2019 г. объявят 9 октября, сообщили в Шведской королевской академии наук.

На премию, как следует из опубликованных Clarivate Analytics данных, может, с наибольшей долей вероятности, рассчитывать Рольф Хьюсген (Мюнхенский университет), который провёл исследование в области реакции азид-алкинового циклоприсоединения. Эта химическая реакция получила название «реакция Хьюсгена».

Также премию может получить его коллега Мортен Мельдаль (Университет Копенгагена), тоже занимавшийся темой «реакциии Хьюсгена», а конкретно — катализом её медью. Общим итогом их работы станет вклад в фармакологию.

Другим вероятным претендентом является Эдвин Саузерн (Оксфордский университет), создавший новый метод определения количества копий генов в ДНК, получивший название «метод Саузерна».

Предположительно, на Нобелевскую премию по химии в этом году может рассчитывать группа учёных, также работающая в области генетики, а точнее — над синтезом и секвенированием ДНК: Марвин Карутерс (Университета Колорадо), Лерой Худ (Институт системной биологии в Сиэтле) и Майкл Ханкапиллер, возглавляющий корпорацию Pacific Biosciences of California.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 г. стали учёные, сделавшие открытия в изучении космоса. Они награждены 8 октября за открытия экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

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