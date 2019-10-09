В 2021 году ЦБ РФ выпустит 36 новых серий памятных монет
Москва, 9 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Банк России в 2021 году выпустит новые серии памятных и инвестиционных монет из золота и серебра. Всего будет выпущено 36 новых серий, сообщается на сайте регулятора.
Читайте также: ЦБ РФ выпустил монеты серии «Ювелирное искусство в России»
В частности, в следующем году будет выпущена золотая монета новой серии «Атомный ледокольный флот России» номиналом 200 рублей.
Также появятся в обращении памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов из новых серий: «Творчество Юрия Никулина», «Космос», «Изобретения России», «Выдающиеся личности России» и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в 23 городах России в сентябре — ноябре 2019 года проходят выставки, посвященные музейным коллекциям Центробанка РФ.
Подробности:В 23 городах России пройдут выставки музейных коллекций ЦБ