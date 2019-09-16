Москва, , 07:54 — REGNUM В 23 городах России в сентябре-ноябре 2019 года пройдут выставки, посвященные музейным коллекциям Центробанка РФ, сообщается на сайте регулятора.

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Музей Банка России представит экспозиции как: «Дом для банка», «250 лет российским бумажным деньгам» и «Магия театра». Они будут выставлены на центральных пешеходных улицах российских городов, в библиотеках, театрах и выставочных центрах.

Всего состоится 37 выставок. В частности, на них будут представлены уникальные коллекции российских монет.

Редкие экспонаты Банка России увидят жители: Казани, Белгорода, Нижнего Новгорода, Пскова, Курска, Архангельска, Костромы, Брянска, Великого Новгорода, Вологды, Владивостока, Владимира, Йошкар-Олы, Иваново, Ижевска, Калининграда, Рязани, Саратова, Сыктывкара, Твери, Пензы и Петрозаводска.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России периодически выпускает памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные какому-либо событию.

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