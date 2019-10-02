Москва, , 08:34 — REGNUM Центральный банк РФ с 1 октября 2019 года выпускает в обращение новые памятные монеты серии «Ювелирное искусство в России». Монеты изготовлены из серебра, сообщается на сайте регулятора.

Читайте также: Конструктора оружия Калашникова увековечили на памятной монете

На монетах номиналом 3 и 25 рублей с цветным покрытием расположены композиции по мотивам изделий фирмы «Болин», избражен хрустальный кувшин в серебряной оправе.

Серебряная монета номиналом 3 рубля будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. Тираж серебряной монеты номиналом 25 рублей — 1,5 тыс. штук, с цветным покрытием — 1 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 1 августа 2019 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы РФ».

Ранее в сюжете: Банк России выпускает памятные монеты «Вооруженные силы РФ»