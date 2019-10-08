Пекин, 8 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Власти Китая приветствуют российскую инициативу по созданию организации коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 8 октября на брифинге в Пекине.

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Он отметил, что обстановке в районе Персидского залива остается сложной, Пекин внимательно наблюдает за ней. Все стороны заинтересованы в мире и стабильности в этом регионе, добавил он.

Китай принципиально поддерживает инициативы, которые положительно отразятся на обстановке на Ближнем Востоке. Власти страны готовы к контактам по этим вопросам, уточнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива Россия предложила еще в июле 2019 года на фоне обострения в ближневосточном регионе. Президент РФ Владимир Путин 3 октября на заседании клуба «Валдай» заявил, что в такую организацию должны войти Россия, Китай, Индия, Европейский союз и США, также другие заинтересованные государства.

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