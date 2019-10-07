Багдад, , 15:41 — REGNUM Ирак разделяет точку зрения России на ситуацию в районе Персидского залива, заявил 7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас общие позиции в отношении того, каким образом добиваться разрядки напряжённости в районе Персидского залива», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.

По словам Лаврова, Россия и Ирак считают необходимым делать это таким образом, чтобы усилия всех игроков объединялись, а не за счёт схем, вносящих раскол.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Багдад с официальным визитом. Главу российского МИД ждёт в Багдаде встреча с руководством Ирака: президентом страны Бархамом Салехом и премьер-министром Аделем Абдель Махди.

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