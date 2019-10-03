Москва, , 18:38 — REGNUM В регионе Персидского залива нужно создать принципиально новую организацию по безопасности и сотрудничеству, заявил 3 октября президент России Владимир Путин.

Такое заявление глава российского государства сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он призвал отказаться от взаимных предубеждений и претензий ради сотрудничества для безопасности.

По мнению Владимира Путина, такая организация должна функционировать с участием России, Китая, Индии, Европойского союза и США.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства», — сказал Владимир Путин «.

Президент России напомнил, что в июле 2019 года Москва уже выступала с предложением концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Путин подчеркнул, что это особо важно «с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе».

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