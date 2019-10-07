Москва, 7 октября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

По их данным, соответствующие предложения АЭФТ направила вице-премьеру России Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Отмечается, что авиакомпании попросили выделить им 8−9 млрд рублей в рамках нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости авиатоплива и еще 23 млрд рублей единовременно.

Кроме того, авиакомпании предложили снизить планку демпфера с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. за тонну. Данную идею уже поддержали в Минтрансе, пишет издание.

Читайте также: В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9−10%

Как сообщало ИА REGNUM, в России с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Такой значительный рост цен стал самым высоким с кризисного 2008 года.

До конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов — в среднем на 9−10% по сравнению с прошлым годом, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

Вместе с тем в Федеральной антимонопольной службе уверены, что в настоящее время нет оснований для негативных прогнозов по поводу роста цен на авиабилеты.

Читайте также: ФАС пообещала разобраться с возможным ростом цен на авиабилеты