Москва, , 15:34 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба намерена изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВД) на предмет сговора. Об этом сегодня, 2 сентября, заявили в пресс-службе ФАС, комментируя заявление представителя АЭВД о возможном росте цен на авиаперелёты к концу 2019 года на 9−10%.

Авиабилет

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«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора», — заявили в антимонопольном ведомстве.

В антимонопольной службе уверены, что основания для негативных прогнозов по поводу роста цен на авиабилеты в настоящее время отсутствуют, учитывая, что они формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям» заявил, что в России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов. По его словам, по сравнению с прошлым годом цены на авиаперелёты поднимутся на 9−10%. Такое увеличение стоимости авиабилетов связанно с ростом цен на керосин, которые с начала 2019 года увеличились на 1,5−2%, а также понесёнными российскими авиаперевозчиками многомиллиардными убытками.