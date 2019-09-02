Москва, , 11:49 — REGNUM В России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

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В России цены на авиабилеты выросли не более чем на 5% — ФАС

По его прогнозам, которые приводит газета «Известия», по сравнению с прошлым годом цены на авиаперелёты поднимутся на 9−10%.Такое увеличение стоимости авиабилетов связанно с ростом цен на керосин, которые с начала 2019 года увеличились на 1,5−2%.

Кроме того, как пояснил Шокуров, российские авиаперевозчики понесли убытки в размере 45 млрд рублей, это на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — — добавил Борис Шокуров.

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По словам главы научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, повышать цены на авиабилеты авиаперевозчиков заставляют резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, а также продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, значительно авиабилеты в России подорожали и зимой 2019 года. Так, цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%. Об этом свидетельствуют данные сервисов электронной торговли билетами. Так, например, значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%). На международных направлениях резко подскочила стоимость перелёта из Москвы в Барселону — на 83%, а также из Санкт-Петербурга в Бангкок — на 69%.

Эксперты считают, что повышение цен на авиабилеты — это вынужденная мера, на которую авиакомпании пошли, чтобы компенсировать выросшие расходы (из-за роста подорожания топлива и ослабления курса рубля).

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